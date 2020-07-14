Aranan 225 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aranan 225 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 640 adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 640 adrese düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik ülke genelinde operasyonların düzenlenmesi talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla 260 ekip, 631 personel ile kent genelinde 640 adrese baskın düzenlendi.

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, yaralama suçundan 36, hırsızlıktan 20, dolandırıcılıktan 17, tehdit ve hakaretten 9, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6, resmi belgede sahtecilikten 5, mala zarar verme suçundan 5, yağma, gasp suçundan 4, adam öldürme suçundan 4, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suçundan 2, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 2, kişi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2, şantaj suçundan 2, taksirle yarama, ölüme neden olma suçundan 2, zimmet suçundan 1, diğer suçlardan 108 olmak üzere 225 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 121 kişi hakkında kesinleşmiş hapis ve adli para cezaları olduğu, 104 kişi hakkında ise tutuklama kararı bulunduğu belirtildi.

Ayrıca kişilerden 2'sinin 10-20 yıl arasında, 6'sının 5-10 yıl arasında, 33'ünün 2-5 yıl arasında, 80'inin de 2 yıla kadar hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 13 mermi ve 19 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:41 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 225 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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