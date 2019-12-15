Aranan 29 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 29 kişi yakalandı - Son Dakika

Aranan 29 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 29 kişiyi yakaladı.

Aranan 29 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 29 kişiyi yakaladı.


Balıkesir il Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İl merkezi ve ilçelerde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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