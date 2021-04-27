Samsun'da aranan 30 kişi "şok uygulama"da yakalandı - Son Dakika

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve kişilere yönelik sabit yol ve şok uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 20 bin 917 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 30 aranan kişi yakalandı, 4 kişiye adli işlem uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise 38 kişiye idari işlem yapılarak 22 bin 269 lira para cezası uygulandı, 1965 araç kontrol edildi, 17 araca cezai işlem yapılarak 16 bin 256 lira para cezası kesildi.

Şok uygulamalarda 236 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine cezai işlem uygulandı, bir adet av tüfeği, bir adet tabanca, 7 mermi, 7 kesici delici alet, 1,47 gram esrar, 45 sentetik ecza hap, 0,43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Trafik yönünden de 1722 araç ve sürücü kontrol edildi, 603 araç ve sürücüye 202 bin 877 lira cezai işlem uygulandı, 17 araç trafikten men edildi.???????