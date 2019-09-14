Son Dakika Haberleri: Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul'da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR (İHA) – İstanbul'da, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 4 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan muvazzaf astsubaylar H.D., M.Y., M.P. ile İ.S.'nin Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Şüpheli 4 şahıs, kent merkezinde saklandıkları evlerinde yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB'nin iki seçim arasında 524 aracı iade ettiği ortaya çıktı
Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok! 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu MHP lideri Bahçeli, Arınç ve Davutoğlu'nu sert ifadelerle suçladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:47:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]