Son Dakika Haberleri: Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, polis ekiplerince saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan 4 muvazzaf astsubay, polis ekiplerince saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılan 4 şüphelinin kent merkezinde olduğunu tespit etti. Evlere yapılan baskınlarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ve S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:09 Kaynak: DHA
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