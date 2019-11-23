Son Dakika Haberleri: Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen gözaltı kararıyla aranan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B., M.B.Ş. ve E.K. ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç.'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:16 Kaynak: DHA
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