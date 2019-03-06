Son Dakika Haberleri: Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı

Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı

42 dakika önce

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutukladı.

Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutukladı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel
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