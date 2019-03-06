Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı
42 dakika önce
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutukladı.
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutukladı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:00 Kaynak: AA
30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı
Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı