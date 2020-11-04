Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı - Son Dakika

Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı

04.11.2020 17:33
Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı, System.String[]

Antalya'da haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı.

Antalya'da haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, haklarında yakalama emri bulunanlar 75 kişi için il merkezi ve ilçelerinde 44 ekip ve 94 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak çalışma yaptı.

Yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 4, yaralama suçundan 11, hırsızlık suçundan 8, uyuşturucu suçundan 8, dolandırıcılık suçundan 6 olmak üzere hapis cezaları ile aranan 26 ve ifade almaya yönelik aranan 38 olmak üzere toplam 64 kişi yakalanarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Antalya, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 64 kişi eş zamanlı çalışmayla yakalandı - Son Dakika


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