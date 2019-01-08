Son Dakika Haberleri: Aranan 73 Kişi Sivas'ta Yakalandı

Aranan 73 Kişi Sivas'ta Yakalandı

15 dakika önce

Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 73 kişi, Sivas'ta Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda yaralanarak adalete teslim edildi.

Aranan 73 Kişi Sivas'ta Yakalandı, System.String[]
Yurt genelinde çeşitli suçlardan aranan 73 kişi, Sivas'ta Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda yaralanarak adalete teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay Sivas'ta gerçekleştirilen sıkı denetimler ve uygulamalar neticesinde; hırsızlık, dolandırıcılık cinsel saldırı, örgüt üyeliği, kasten adam öldürme ve yaralama gibi suçlardan aranmakta olan 73 kişi yakalandı. Yakalanan bu kişilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi ceza evine konuldu. 37 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda bir miktar kokain, 7 adet extacy hap, 4 gram bonzai, 1 gram esrar ve 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 5 kişi hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Aralık, Sivas, 3. Sayfa
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