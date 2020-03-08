Aranan 8 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan 8 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı - Son Dakika

Aranan 8 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı

6 saat önce

BURSA'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli, saklandıkları evde gözaltına alındı.

Aranan 8 şüpheli, saklandıkları evde yakalandı, System.String[]

BURSA'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli, saklandıkları evde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çelik Sokak'ta bir evde, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin saklandığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen ekipler, T.B., Ö.F.D., H.Y., M.N., U.H., E.A. ve Ö.D.A.'yı yakaladı. Bu sırada polisi görünce evin penceresinden kaçmaya çalışan 27 farklı suçtan emniyette kaydı bulunan M.A., yanındaki silahla polise karşı mukavemette bulununca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bu silahlara ait mermi, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve yağma sonucu çalınan bir telefon ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak, adam öldürmeye teşebbüs, yağma, polis memuruna mukavemet gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:00 Kaynak: DHA
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