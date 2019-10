Aranan adam: Patrick Beverley

NBA takipçileri skor üretimini didik didik inceliyor. Zira maçı en fazla sayı atan takım kazanıyor. Süper yıldızların büyük skorerler olmasının sebebi buna bağlanabilir. Ama bir topun, potadan geçmesini sağlayan birçok başka etken var. Ve ligdeki birçok iyi oyuncu, yalnızca sayı ortalamalarına odaklanmak yerine diğer değerli işlerde de yıldızlaşarak her takımın aradığı kişi oluyor. Patrick Beverley bu kategorinin önde gelenlerinden biri.

“Pat dünya üzerindeki her basketbol takımında bulunması gereken bir oyuncu. Antrenmanlarda, kamplarda veya herhangi bir hazırlık maçında takımında olan insanların maçı kazanması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Savunmanın her alanında etkili, basketbol zekâsı çok yüksek ve kritik maçları oynamayı biliyor. Rakip takımın en iyi oyuncusunu savunmaktan asla çekinmez. Hatta bunu zevkle yapar. Hücumda ise bireysel skor üretiminden ziyade top dağıtımını düşünüyor. Maç olmadığı zamanlarda kendisini geliştirmeye adıyor. Onun özverisine hayranım.”

Rex Kalamian – Los Angeles Clippers asistan koçu

Patrick, basketbola annesi Lisa’nın yönlendirmesiyle henüz dört yaşındayken başlamıştı. Chicago’da parklarda basketbol oynadıktan sonra John Marshall Lisesi’ni kazanmasıyla birlikte işler hem olumlu hem de olumsuz anlamda değişti. Zira oyundan büyük keyif almasına karşın disiplin ve uyum konusunda sorunlar yaşıyordu.

Annesinin devreye girmesiyle birlikte Patrick’in kariyeri sağlam temellere oturmaya başlar. Annesi, oğlunun lise antrenmanlarına katıldığından emin olmak için onu her gün akşam beş ile dokuz arasında salonda bekler.

Birkaç aylık dönemin ardından Pat, disiplin konusunda gelişim kaydeder. Rekabetçilik duygusunu oyun kurallarına uygun bir seviyeye taşır. Çelimsiz görünmesine karşın hızı ve basketbol aklıyla izleyenleri kendisine hayran bırakır. Arkansas Razorback’in oyuncu gözlemleme ekibi de bu hayranlar arasındadır. Ve Pat için hikâye şekillenmeye başlar.

Lise kariyerinin ardından Arkansas’tan gelen teklifi kabul eden Beverley, NCAA’de geçirdiği iki yılda skor üretimi açısından iyi bir görünüm sergilememişti. Ama saha içindeki etkisi bambaşkaydı. 180 santimetre boyunda bir oyun kurucunun maç başına altı ribaund alması, fizikli kısa savunma oyuncularına karşı üç sayı çizgisinin gerisinden ortalama 5,4 denemede 2,1 isabet bulması ve savunmadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle NBA’deki bazı takımların dikkatini çeker.

Ancak saha dışında işler karışır.

Okulda akademik bir makaleyi dışarıya sızdıran ekip arasında olduğu tespit edilince üçüncü yılında basketboldan uzaklaştırılır. İlerleyen yıllarda bunun aptalca bir hata olduğunu söyleyecektir ancak iş işten geçmiştir.

Oğlunun basketboldan uzaklaştırma kararına anlam veremeyen Lisa, eskiden NBA’de asistan koç görevini üstlenen Bob Donewald’ın davetiyle Patrick’i alarak Ukrayna’ya gider. Donewald, o dönem Dnipro’da koçluk yapmaktadır. Pat’in takımına dâhil olmasıyla beraber onu ilk olarak saha dışında olgunlaştırmaya çalışır.

Bir yıllık Dnipro kariyeri Beverley’i temel bir basketbol oyuncusundan çok daha fazlası yapmıştı. Saha içinde herhangi bir açıdan pas atmayı becerebilmesi, hızını rakibin temposuna karşıt bir şekilde ayarlayabilmesi ve saha dışında takımının lideri olması onu bu sefer Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına sokar.

Beverley; iki yıl Olympiakos’ta, iki yıl da St. Petersburg’da forma giydikten sonra uzun bir süredir hayalini kurduğu NBA’e adım atmak için hazır hâle gelir.

“Onun gibi bir oyun kurucuyla oynamak büyük bir zevkti. İnsanlar onun skor üretme üzerine fazla çalışmadığını düşünüyor ama açıkçası bu doğru değil. O her zaman, ‘Takımımın hızlı bir şekilde skor üretmesi için nasıl bir pas atmalıyım? Kısa ribaundu aldıktan sonra hücum temposunu nasıl ayarlamalıyım?’ gibi soruları yanıtlamaya çalışır. Çalışkanlığı, saha dışındaki eğlenceli karakteri ve ailesiyle olan ilişkisi her basketbolcu için örnek olmalı. Şu anda NBA’in en değerli guard’larından birisi ve bunu hak ediyor.”

Victor Keyruv – Beverley’nin 2011/2012 sezonunda St. Petersburg’dan takım arkadaşı

7 Haziran 2012’de Houston Rockets’la kontrat imzalayan Beverley, ilk aylarını Rockets’ın G-League takımı olan Rio Grande Vipers’ta geçirir. 15 Ocak’ta NBA’deki ilk resmî maçına çıkar. Los Angeles Clippers’a karşı oynadığı o maçta bench’ten gelip 15 sayı üreterek takımda önemli bir yerinin olabileceğini göstermiştir. Ancak bu sefer de sakatlıklarla yüzleşmek zorunda kalır.

Sırasıyla sağ el kemiği, sol bileği, diz bağları, ayak bileği ve belinden geçirdiği sakatlıklar Rockets kariyerini istediği gibi inşa edememesine neden olur. Tabii sahada kaldığı dönemlerde takımı adına genelde olumlu işler yapmıştı Beverley. Hatta 2016-2017 sezonunda NBA’in En İyi Savunma Takımı’na dahi seçilmişti.

Patrick, 28 Haziran 2017’de Chris Paul’ün Rockets’a takaslandığı pakette yer alır ve Clippers’ın yeni oyuncusu olur. Clippers’ta oynadığı ilk on bir maçta 11,3 sayı ve 5,5 ribaund ortalamalarını yakalar. Ancak 22 Kasım’da artroskopik lateral menisküsünden ameliyat olması nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemez.

Patrick Beverley geçtiğimiz sezonu sakatlıklardan ve disiplin sorunlarından uzak tamamladı. Geçen sezon takım içindeki %18,2’lik asist yüzdesi, kariyerinin başına oranla neredeyse iki kat daha yüksekti. Ayrıca isabetli üçlüklerde de %36,1’den %39,4’e büyük bir sıçrama yaptı.

Beverley bu sezona yaptığı başlangıçla aranan adam olmaya devam ediyor. Ve bu, uzun bir süre değişmeyebilir.

“Eğer Beverley taraftarın olduğun takımda oynuyorsa ona hayran olmaman imkânsız. Ama senin rakibinse en çok nefret edeceğin oyuncu olabilir. Saha içindeki enerjik ve tutkulu oyunu sayesinde fark yaratıyor. Ayrıca saha dışında takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyum ve onların her sorununa yardımcı olmaya çalışması mükemmel. Geçtiğimiz sezon Warriors’a karşı oynadığımız play-off serisinde bence takımın en iyi iki oyuncusundan birisiydi. 185 santimetre boyunda olan birisinin Kevin Durant’i bire bir savunabilmesi etkileyici. Bence o, ligin en iyi savunma oyuncularından birisi. Bu sezon Kawhi Leonard ve Paul George’la birlikte oynayacağını düşünürsek bence hücumda da çok etkili bir performans sergileyecektir.”

Daman Rangoola - Beverley’i Arkansas’tan beri izleyen tutkulu bir Clippers taraftarı.