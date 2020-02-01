Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı
23 dakika önce
Sinop'ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Sinop'ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçe merkezi ve Avlağasökü köyünde 4 ayrı ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait 12 adet fişek,1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet lilika marka uyuşturucu hap, yaklaşık 30 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiş olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - SİNOP
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