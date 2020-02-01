Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı

23 dakika önce

Sinop'ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aranan adreslerden ruhsatsız silah ve uyuşturucu çıktı, System.String[]

Sinop'ta jandarma tarafından yürütülen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erfelek ilçe merkezi ve Avlağasökü köyünde 4 ayrı ikamette yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait 12 adet fişek,1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet lilika marka uyuşturucu hap, yaklaşık 30 gr. kenevir tohumu ele geçirilmiş olup adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - SİNOP

Jandarma, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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