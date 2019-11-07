Son Dakika Haberleri: Aranan akraba 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan akraba 3 şüpheli yakalandı

Aranan akraba 3 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan akraba 1'i kadın 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan akraba 1'i kadın 3 şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, il merkezinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen Fırat D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu arada, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda da Kahramanmaraş- Gaziantep Kara yolunda bir otomobili durduruldu.

Otomobildeki Fırat D'nin akrabası Sercan D. ile Tamer D. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, Sercan D. adlı kadının hırsızlık suçlarından 9 ayrı suçtan hakkında toplam 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Taner D'nin de "hürriyeti yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

3 şüpheli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan akraba 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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