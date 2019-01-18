Son Dakika Haberleri: Aranan Cinayet Zanlısını "Esnaf Polisler" Yakaladı

Aranan Cinayet Zanlısını "Esnaf Polisler" Yakaladı

7 dakika önce

Gaziantep'te 4 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı.

Aranan Cinayet Zanlısını
Gaziantep'te 4 yıldır aranan cinayet zanlısı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Aralık 2014'te K.Y. ve H.Ö'yü tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranan B.A'nın kente geleceği bilgisine ulaştı.

Zanlının gidebileceği yerlere esnaf kılığında polisler yerleştirildi. B.A, Deniz Mahallesi'nde gece saatlerde akrabasının evine girdiği sırada yakalandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:57 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu

Son Dakika! Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 11:04:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan Cinayet Zanlısını "Esnaf Polisler" Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]