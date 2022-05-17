Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

17.05.2022 13:04
Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kayseri 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu şahıs; Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Terörle Mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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