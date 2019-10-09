Son Dakika Haberleri: Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

1 saat önce

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı, System.String[]

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, K.D (25) isimli şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirledi.

Hakkında arama kararı çıkarılan K.D, Şanlıurfa'da yol uygulamasında yakalandı.

Adana'ya getirilen K.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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