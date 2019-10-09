Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, K.D (25) isimli şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirledi.

Hakkında arama kararı çıkarılan K.D, Şanlıurfa'da yol uygulamasında yakalandı.

Adana'ya getirilen K.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.