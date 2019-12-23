Aranan elemanları yetiştiren lise ülke ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Kayseri'de 8 meslek dalında eğitim gören öğrencilerin imal ettiği ürünlerle yılda yaklaşık 2,5 milyon lira ciroya ulaşan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hem farklı sektörlerin aranan elemanlarını yetiştiriyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Lisede, bilişim, elektrik-elektronik, makine, metal, metalürji, mobilya ve iç tasarımı, motorlu araçlar ve uçak bakım bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, piyasada ihtiyaç duyulan ürünleri eğitim gördükleri lisede üretiyor. Mobilyadan 3D yazıcıya kadar birçok malzemeyi üretebilen öğrenciler, sadece eğitim almakla kalmayıp okulun döner sermaye işletmesi sayesinde kendi harçlıklarını da kazanıyor. Adeta fabrika gibi işleyen lisenin öğrencileri, meslek sahibi olmanın yanında yıllık kazandıkları yaklaşık 2,5 milyon liralık ciroyla ülke ekonomisine de önemli katkıda bulunuyor.

KASKİ'nin su onarım aparatlarını da üretiyorlar

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının öğrenciler ve aileleri tarafından en çok tercih edilenler arasında olduğunu söyledi. Okulda sadece öğrenci değil, nitelikli ve aranan eleman da yetiştirdiklerini belirten Alparslan, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 8 meslek alanımız var. Bunlardan bir kısmı döner sermaye işletmesinde faaliyet göstermektedir. Döner sermaye kapsamında yıllık ortalama 2,5 milyona liraya yakın ciromuz olmaktadır. 2019 yılında yaklaşık 150 öğrencimize 210 bin lira civarında ödeme yapıldı. Öğrencilerimizde aile bütçelerine böylece katkı sağlamaktadırlar. Teknoloji tasarım atölyelerinde tecrübe sahibi olduk ve birçok okuldan da aldığımız siparişleri karşılamaktayız. Teknoloji ürünleri, 3D yazıcılar ve bilgisayar ürünlerini de üretmekteyiz. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) su onarım aparatlarının büyük bölümünü de okulumuz imal etmektedir. Öğrencilerimiz aktif olarak çalışmakta ve iş tecrübesi edinmektedir. Bunun için de mezun olduklarında diğer okuldaki arkadaşlarına göre iş bulma anlamında bir adım önde olduklarını düşünüyorum."

Alparslan, öğrencilerin iş becerilerini en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Okulumuza ek gelir, ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz, vergi ödüyor, üretiyoruz. En önemlisi de öğrencilerimiz imalat sektörünün içerisinde oluyorlar. Öğrencilerimiz gerçek iş üzerinde yetiştikleri için aranılan eleman statüsünde oluyorlar. Bu da büyük bir avantaj." dedi.

"Kendi harçlığımı kendim kazanıyorum"

Mobilya bölümü 11. sınıf öğrencisi Sude Yıldızhan da bilgisayar ve atölye ortamında eğitim alarak sektörde en iyi olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Sadece eğitim değil, yaptıkları işin karşılığında para da aldıklarını anlatan Yıldızhan, "Çoğu kişi 'Kızlar burada olmaz' diyor ama ben bölümümden memnunum. Gelen siparişler üzerine dolap ve masa gibi mobilyalar yapıyoruz. Bence daha ince düşündükleri için kızların daha fazlası bu bölüme gelmeli. Burada harçlığımı da çıkarıyorum. En azından aileme yük olmuyorum." şeklinde konuştu.

Makine bölümü 11. sınıf öğrencisi Nurettin Çelebi ise hem eğitim aldıklarını hem de döner sermayeden harçlıklarını çıkardıklarını ifade etti.