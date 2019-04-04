Son Dakika Haberleri: Aranan Eski Zaman Gazetesi Çalışanı Manisa'da Yakalandı

Aranan Eski Zaman Gazetesi Çalışanı Manisa'da Yakalandı

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Zaman Gazetesi çalışanı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Aranan Eski Zaman Gazetesi Çalışanı Manisa'da Yakalandı, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan, kapatılan Zaman Gazetesi çalışanı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Öcal'ın Fatih Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Polis ekipleri, Öcal'ı, saklandığı evde gözaltına aldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:23 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Alaşehir, Manisa, Güncel
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