Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı

Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı

1 saat önce

HAKKINDA 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı.

Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı, System.String[]
HAKKINDA 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen  Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı.

FETÖ/PDY'nin sözde Elbistan imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Sezer, yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Sezer'in, cezası Yargıtay'da kesinleşti. Bunun üzerine hakkında arama kararı verilen Mehmet Sezer'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Sezer, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Sezer, emniyete götürüldü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:40 Kaynak: DHA

Elbistan, Mehmet Sezer, Güncel
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