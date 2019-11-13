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Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı

7 saat önce

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Niğde'de yakalandı.

Aranan FETÖ firarisi Niğde'de yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Niğde'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı verilen eski Kur'an kursu öğreticisi M.B'yi, Niğde'de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Nevşehir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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