Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Firarisi Yakalandı

Aranan Fetö Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içerisinde bulunan uzun süredir aranan gıda mühendisi bir kadın tutuklandı.

Aranan Fetö Firarisi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de FETÖ'nün kadın yapılanması içerisinde bulunan uzun süredir aranan gıda mühendisi bir kadın tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kadın yapılanması içerisinde bulunan Ömer Halisdemir Üniversitesi' nde gıda mühendisi olarak çalışmaktayken terör örgütüne iltisaklı olması nedeniyle ilişiği kesilen D.G.'yi saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adliyeye sevk edilen D.G, tutuklanarak Niğde E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

D.G'nin Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek Suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:19 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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