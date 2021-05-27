Aksaray'da FETÖ/PDY'ye bilinçli yardım etmek suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) bilinçli yardım etmek suçundan aranan A.G. (39) isimli şahsın Aksaray'da olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, şüphelinin şehir merkezinde olduğunu tespit etti. Şahsın bulunduğu ikamete yönelik teknik ve fiziksel takip yapan TEM ekipleri, şahsın evde bulunduğunu belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalandı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY