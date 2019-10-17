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Aranan FETÖ sanığı Eskişehir'de yakalandı

36 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen F.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan FETÖ sanığı Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski üsteğmen F.K., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hakkındaki FETÖ soruşturması nedeniyle ihraç edilen eski üsteğmen F.K., yargılandığı İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. Firarda olan F.K.'nın Eskişehir'e geldiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 10 gün süren takibin ardından F.K., Odunpazarı ilçesi Ertaş Bulvarı üzerinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.


Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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