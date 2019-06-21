Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
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Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
cumhuriyet, izmir, eskişehir, fetö, 3. Sayfa
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