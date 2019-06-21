Aranan FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
1 saat önce
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ soruşturmaları çerçevesinde muvazzaf astsubaylar M.K., K.Y., Ö.G. ve açığa alınan F.H.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın sürdüğü İzmir'e gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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