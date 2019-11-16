Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı - Son Dakika

Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Aranan FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 3 eski astsubay, Eskişehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen KHK ile meslekten ihraç edilen 3 eski astsubayı kent merkezindeki saklandıkları hücre evinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü, Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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