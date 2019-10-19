Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek" suçlarından aranan M.Y'nin (32), ilçede akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.