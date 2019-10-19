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Son Dakika Güncel Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi akrabasının evinde yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda 17 Temmuz 2016'dan bu yana Samsun ve Trabzon Sulh Ceza Hakimliklerince hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldırmaya yönelik hareket etmek" suçlarından aranan M.Y'nin (32), ilçede akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:25 Kaynak: AA
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