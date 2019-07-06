Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
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Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

8 dakika önce

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa
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