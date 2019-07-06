Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
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Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Polis Akademisinden ilişiği kesilen H.İ.A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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