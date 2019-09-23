Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
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Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Ali M.K.'nın Eskişehir'de olduğunu tespit etti. Şüpheli Ali M.K., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.


Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Kilis'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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