Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı
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Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı

44 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Sema B., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Sema B., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Sema B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sema B. emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.


Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
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