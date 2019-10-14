Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç'nin (27) ilçeye bağlı Beşenli Mahallesi'ne geldiği bilgisini aldı.

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