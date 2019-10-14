Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

26 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç'nin (27) ilçeye bağlı Beşenli Mahallesi'ne geldiği bilgisini aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç'yi mahallede gözaltına aldı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aranan FETÖ şüphelisi Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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