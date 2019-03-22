Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı

Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı

59 dakika önce

ANKARA'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.S., jandarma ekiplerince Malatya'nın Arapgir ilçesinde yakalandı.

Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı, System.String[]
ANKARA'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.S., jandarma ekiplerince Malatya'nın Arapgir ilçesinde yakalandı.

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Y.S.'nin, Malatya'nın Arapgir ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yukarıyenice Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Y.S., sorgulanmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

Ankara, Jandarma, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Gelin Aleyna Doğan, Türkücü Kayınpederi Latif Doğan'ı FETÖ'ye Bağış Yapmakla Suçladı FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:06:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Şüphelisi, Malatya'da Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]