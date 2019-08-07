Son Dakika Haberleri: Aranan FETÖ şüphelisi Sakarya'da yakalandı
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Aranan FETÖ şüphelisi Sakarya'da yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan kadın şüpheli Sakarya'da yakalandı.

Aranan FETÖ şüphelisi Sakarya'da yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan kadın şüpheli Sakarya'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Emine S.'nin Sakarya'da olduğunu tespit etti. Şüpheli Emine S., Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma sonucu saklandığı evde yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Öte yandan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü de öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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