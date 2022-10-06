ARANAN FETÖ ÜYESİ AİLE HEKİMİ SAHTE KİMLİKLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika
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ARANAN FETÖ ÜYESİ AİLE HEKİMİ SAHTE KİMLİKLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI

06.10.2022 12:28

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve ihraç edilmiş aile hekimi olduğu öğrenilen Bülent H. İstanbul Havalimanı'nda, sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve ihraç edilmiş aile hekimi olduğu öğrenilen Bülent H. İstanbul Havalimanı'nda, sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol sırasında yolcu karşılamaya geldiği öğrenilen Bülent H.'ye kimlik sordu. Örgüt üyesi, polis ekiplerine Ahmet H. adına düzenlenmiş sahte kimliğini verdi. Kimliğin sahte olabileceğinden şüphelenen polis ekibi, Bülent H.'yi parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde Ahmet H. adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Sorgu sırasında şüphelinin FETOPYD üyesi olmak suçundan aranan ve ihraç edilmiş aile hekimi Bülent H. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan örgüt üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bülent H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı Son dakika haber | Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamaya gelen firari FETÖ üyesi tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARANAN FETÖ ÜYESİ AİLE HEKİMİ SAHTE KİMLİKLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARANAN FETÖ ÜYESİ AİLE HEKİMİ SAHTE KİMLİKLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKALANDI - Son Dakika
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