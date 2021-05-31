Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı - Son Dakika

Aranan FETÖ üyesi evinde yakalandı

Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Malatya'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan eski polis F.K.'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyhbayram Mahallesi'ndeki evinde yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şahsın, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği belirtildi. - MALATYA

Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek

Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı

Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu

Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak