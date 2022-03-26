Aranan FETÖ üyesi öğretmen çalıştığı kolejde yakalandı - Son Dakika
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Aranan FETÖ üyesi öğretmen çalıştığı kolejde yakalandı

26.03.2022 13:10
Aranan FETÖ üyesi öğretmen çalıştığı kolejde yakalandı

Şanlıurfa'da Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu öne sürülen öğretmen, çalıştığı özel kolejde yakalandı.

Şanlıurfa'da Fettullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olduğu öne sürülen öğretmen, çalıştığı özel kolejde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin (33) yakalanması için çalışma başlatıldı. Şanlıurfa ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçedeki özel kolejde çalıştığı belirlenen A.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, Şanlıurfa, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan FETÖ üyesi öğretmen çalıştığı kolejde yakalandı - Son Dakika


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