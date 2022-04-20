Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı

20.04.2022 09:52
Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan M.İ. yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan M.İ. yapılan operasyonla yakalandı. M.İ sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.İ. isimli şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan FETÖ üyesi şahıs yapılan operasyonla yakalandı - Son Dakika


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