Aranan Fetö Üyesi Yakalandı
17 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin
Sulh Ceza Hakimliği tarafından (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D. isimli şahsın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu
Mahallesi'nde babasına ait ikamette saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Babasının evinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemlerinin ardından Mersin'e gönderileceği öğrenildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:20 Kaynak: İHA
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