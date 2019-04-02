Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Zanlısı Çift Havalimanında Yakalandı

Aranan Fetö Zanlısı Çift Havalimanında Yakalandı

1 saat önce

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Aranan Fetö Zanlısı Çift Havalimanında Yakalandı, System.String[]
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yakalama kararı olan Orhan K. ile eşi Yasemin K. polis ekiplerince, Amasya Merzifon Havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen zanlılardan Orhan K'nin iki ByLock kaydı ile örgütün "Çarşamba esnaf sorumlusu" olduğu, iki ByLock kaydı bulunan Yasemin K'nin ise "Çarşamba bayan sorumlusu" olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasemin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hakimlikçe gözaltı süresi uzatılan Orhan K. ise emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 Kaynak: AA

Polis, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Zanlısı Çift Havalimanında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]