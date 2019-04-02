Aranan Fetö Zanlısı Çift Havalimanında Yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.



FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yakalama kararı olan Orhan K. ile eşi Yasemin K. polis ekiplerince, Amasya Merzifon Havalimanında sahte kimlikle yakalandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen zanlılardan Orhan K'nin iki ByLock kaydı ile örgütün "Çarşamba esnaf sorumlusu" olduğu, iki ByLock kaydı bulunan Yasemin K'nin ise "Çarşamba bayan sorumlusu" olduğu öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasemin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Hakimlikçe gözaltı süresi uzatılan Orhan K. ise emniyete götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı

Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i Ziyaret Etti