Son Dakika Haberleri: Aranan Fetö Zanlısı Hücre Evinde Yakalandı

Aranan Fetö Zanlısı Hücre Evinde Yakalandı

40 dakika önce

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, örgütün hücre evinde yakalandı.

Aranan Fetö Zanlısı Hücre Evinde Yakalandı, System.String[]
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, örgütün hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, firari FETÖ şüphelilerinin yakalanması için örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adreslere yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Antalya Sulh Ceza Hakimliğince aranan Mehmet C'yi gözaltına aldı.

ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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