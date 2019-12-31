Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bindiği toplu taşıma aracında polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bindiği toplu taşıma aracında polis tarafından yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince üç suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın (35), Huzur Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen bu kişi, ilçe merkezine gitmek için özel halk otobüsüne bindi.

İtfaiye Kavşağı'nda durdurulan araçta gözaltına alınan Yılmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Hükümlünün yakalanması, otobüsün içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı

İnegöl, Bursa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Piyango büyük ikramiye İnegöl'e çıktı
Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
23:52 Ankara Valisi Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yılbaşı tedbirlerini denetledi - Son Dakika
23:52 Antalya'da Mekke'nin fethinin 1389. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
23:52 Siirt Valisi Atik yeni yıl dolayısıyla şehit ailesini, asker ve polisleri ziyaret etti - Son Dakika
23:50 Uyuşturucu madde arama köpeği "Çine"nin yılbaşı mesaisi - Son Dakika
23:50 Bingöl Valisi Ekinci, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:53:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]