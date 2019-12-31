Aranan firari hükümlü halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, bindiği toplu taşıma aracında polis tarafından yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince üç suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın (35), Huzur Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen bu kişi, ilçe merkezine gitmek için özel halk otobüsüne bindi.

İtfaiye Kavşağı'nda durdurulan araçta gözaltına alınan Yılmaz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Hükümlünün yakalanması, otobüsün içindeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.