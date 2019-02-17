Aranan Genç Kızdan Acı Haber Geldi
47 dakika önce
Tunceli'de 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızın cesedi baraj gölünün kıyısına vurdu.
Tunceli
'de 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi genç kızın cesedi baraj gölünün kıyısına vurdu. Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki E.T.'ye iki gün boyunca ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine ekipler genç kızı arama çalışması başlattı. Bugün polise merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi Uzunçayır
Baraj Gölü'nde bir ceset olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin kayıp kıza ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Genç
kızın ölümüyle ilgili intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
(Ercan Topaç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:31 Kaynak: İHA
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