Aranan Hırsızlık Zanlısının Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde, tehdit ve hırsızlık suçlamalarından aranması bulunan şahıs polis tarafından yakalanırken şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, tehdit ve hırsızlık suçlamalarından aranması bulunan şahıs polis tarafından yakalanırken şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe emniyet müdürlüğü asayiş grup amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arama kaydı bulunan O.S. isimli zanlıyı yakaladı. Şahsın üst aramasında ise 0.35 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
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