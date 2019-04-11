Son Dakika Haberleri: Aranan Hırsızlık Zanlısının Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aranan Hırsızlık Zanlısının Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

42 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, tehdit ve hırsızlık suçlamalarından aranması bulunan şahıs polis tarafından yakalanırken şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aranan Hırsızlık Zanlısının Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, tehdit ve hırsızlık suçlamalarından aranması bulunan şahıs polis tarafından yakalanırken şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe emniyet müdürlüğü asayiş grup amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında "Cebir, tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından arama kaydı bulunan O.S. isimli zanlıyı yakaladı. Şahsın üst aramasında ise 0.35 gram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:40 Kaynak: İHA
Aydın, Didim, 3. Sayfa
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