Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

13.03.2022 11:37
Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı

DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

DİYARBAKIR'da 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Ş.D. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2 yıldır 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D.'nin Yenişehir ilçesinde saklandığı bilgisine ulaştı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ş.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı ŞANLIURFA - Cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı ŞANLIURFA - Aranan cinayet zanlısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Bursa'da karların arasında şüpheli ölüm! Başından vurulmuş halde bulundu
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:17 Dünyada 12. vaka olarak kayda geçti! Türkiye'yi şaşkına çeviren anne ve çocuklarının son hali görenleri de mutlu etti
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:43:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aranan hükümlü, 2 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement