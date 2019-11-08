Son Dakika Haberleri: Aranan hükümlü adliyede yakalandı
Son Dakika Güncel Aranan hükümlü adliyede yakalandı

Aranan hükümlü adliyede yakalandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde adliyedeki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğunu öğrenen hükümlü, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Aranan hükümlü adliyede yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde adliyedeki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğunu öğrenen hükümlü, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Adliyesi'ne gelen M.T.K, ön bürodaki işlemleri sırasında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını öğrendi.

Kaçmak isteyen hükümlü, adliyede görevli polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan M.T.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya, Alanya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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