Aranan hükümlü çıkmaz sokağa girince yakalandı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T. (30), çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:23 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Kuşadası
ilçesinde, 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T. (30), çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'uyuşturucu ticareti yapma veya yarar sağlama', 'hakaret', 'yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.'nin kentte olduğunu belirledi. İz süren polis, dün öğle saatlerinde Ö.T.'nin yerini tespit etti. Takibe alınan Ö.T., çıkmaz sokağa girdiği anda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., tutuklandı.
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