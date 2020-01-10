Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

6 saat önce

Avcılar'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, hırsızlık için girdiği evin penceresinde yakalandı.

Aranan hükümlü hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı, System.String[]

Avcılar'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, hırsızlık için girdiği evin penceresinde yakalandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri, Firuzköy Mahallesi Şen Sokak'ta bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden polis, hırsızlık için girdiği evin penceresinden çıkmaya çalışan H.Ç'yi (20) suçüstü yakaladı.

Evden bir miktar para ve ziynet eşyası çaldığı belirlenen H.Ç. gözaltına alınarak Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen H.Ç. hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:22 Kaynak: AA
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