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Aranan hükümlü hırsızlıktan yakalandı

59 dakika önce

Düzce'de hakkında 6 ayrı yakalama emri ve 12 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Düzce'de hakkında 6 ayrı yakalama emri ve 12 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Azmimilli, Şerefiye, Uzun Mustafa ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşanan 4 farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, A.A'yı (34), İnönü Parkı'nda gözaltına aldı.
Ekipler, A.A'nın üst aramasında sahte sürücü belgesi buldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
A.A. hakkında 6 ayrı yakalama emri ve 12 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Aranan hükümlü hırsızlıktan yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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