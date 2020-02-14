Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı - Son Dakika
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Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

6 saat önce

Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandıADANA'da, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok (59), kahvede kağıt oyunu oynarken yakalandı.

Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

ADANA'da, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok (59), kahvede kağıt oyunu oynarken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan kesinleşmiş 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Nurettin Ok'un, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki kahvede olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, üzerinde kimlik bulunamayan hükümlüyü kahvede kağıt oyunu oynarken yakaladı. Emniyete götürülen Nurettin Ok, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aranan hükümlü, kahvede oyun oynarken yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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